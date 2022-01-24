شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير خارجية إسبانيا يدين الهجوم الحوثي..خلال اتصال هاتفي مع عبدالله بن زايد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أدانت إسبانيا الهجوم الإرهابي لمليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، الذي وقع يوم 17 يناير الجاري.



جاء لك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي وخوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا.

وأعرب وزير الخارجية الإسباني - خلال الاتصال الهاتفي - عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي لمليشيات الحوثي الإرهابية، مؤكدا تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات.

كما أعرب عن تعازيه في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.