هادي يتسلم أوراق اعتماد سفيري النرويج ونيجيريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تسلم الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، امس أوراق اعتماد كلاً من سفير مملكة النرويج توماس ليد بول وسفير جمهورية نيجيريا يحيى لوال لدى اليمن



وعقب تسلم أوراق الاعتماد، التقى فخامة الرئيس بالسفيرين كلا على حده.. مرحباً بهما ومؤكداً على التوجيه بتذليل مهامهما وتقديم كافة العون والتسهيلات لتعزيز العلاقات والمصالح المشتركة التي تربط اليمن بالبلدين الصديقين..مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في عدد من المجالات.. لافتا إلى أهمية تفعيل وتعزيز جوانب التعاون المثمرة.

وتطرق رئيس الجمهورية، إلى جملة من القضايا والمواضيع المتصلة بالشأن اليمني في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها اليمن.. منوهاً بأهمية تعزيز جوانب التعاون في مختلف الجوانب وتنسيق المواقف في المحافل والتجمعات الدولية حتى عودة الأمن والاستقرار والسلام لليمن أرضاً وإنسانا.

وقدم فخامة الرئيس خلال اللقاء، صورة موجزة لواقع اليمن الراهن والمحطات التي مر بها منذ انقلاب المليشيا الحوثية الإيرانية على عملية التحول في اليمن والنكوص عن توافق الشعب اليمني خدمة لأهداف ومطامع دخيلة.. ناقلاً تحياته إلى قيادتي البلدين الصديقين.

فيما نقل السفيرين النرويجي والنيجيري، تحيات قيادتي بلديهما لفخامة الرئيس.. مؤكدين بذل قصارى جهودهما للارتقاء بالعلاقات مع اليمن وتفعيل مجالات التعاون على مختلف الصعد لمصلحة الجميع.. مثمنين مواقف وجهود قيادة اليمن الشرعية التواقة للسلام المرتكز على المرجعيات وقرارات الشرعية الدولية.

حضر مراسيم تقديم أوراق الاعتماد مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك ورئيس المراسم والتشريفات الرئاسية محمد حاج محفوظ.