إجماع عربي على رفض إرهاب ميليشيا الحوثي ودعم دولة الإمارات للدفاع عن أمنها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد البيان الختامي لاجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، دعم دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها.



وأشار البيان الصادر عن الاجتماع الذي عقد على مستوى المندوبين الدائمين، إلى أن الأعضاء أكدوا رفضهم للعدوان الإرهابي الذي شنته مليشيات الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات.

البيان الختامي لفت إلى أن "الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها المليشيات الحوثية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني".

واعتبر "أن الهجمات التي قامت بها مليشيات الحوثي على منشآت مدنية في الإمارات تكشف عن أهدافها الحقيقية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة".

وانعقدت دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها دولة الإمارات.

والجمعة، أدان مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، الهجمات الإرهابية للحوثيين على دولة الإمارات.

وأعلنت شرطة أبوظبي أن الهجوم الذي تعرضت له منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

ولاقى الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية في دولة الإمارات الإثنين الماضي، إدانات واسعة نددت بالهجوم وأكدت وقوفها إلى جانب دولة الإمارات إزاء مثل تلك الاعتداءات.