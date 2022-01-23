فلسطين تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية والإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أدانت دولة فلسطين، اليوم الأحد، الاعتداءات الإرهابية التي قامت بها المليشيات الحوثية على السعودية ودولة الإمارات وطالت مواقع مدنية.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد عبر السفير مهند العلكوك، مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، عن تضامن بلاده مع "الأشقاء العرب" إثر الاعتداءات الحوثية الأخيرة.

ودعت فلسطين المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى "أخذ دوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين لوقف مثل هذه الهجمات المدانة".

وطالبت بسرعة إنهاء الصراع المتأزم في اليمن والمنطقة، وفقا للقانون الدولي وحفاظا على حياة المدنيين جميعا.

وجددت دولة فلسطين، التأكيد على رفضها لأية إساءات تمس الشرعيات والرموز العربية.

كانت دولة فلسطين قد أيدت عقد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية برئاسة الكويت؛ استجابة لطلب دولة الإمارات العربية المتحدة.