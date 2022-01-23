مؤسسة الاتصالات تعلن استعدادها توفير خدمة الانترنت في مختلف المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، استعدادها التام القيام بربط الكايبلات البحرية والبرية المتوفرة وتمر عبر المحافظات المحررة باستخدام السعات العالية التي يمكن أن تخدم جميع القطاعات في مختلف محافظات الجمهورية، لاستئناف خدمة الانترنت المتوقفة.



وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " من منطلق المسؤولية التي تقع على عاتقنا وحرصاً منا على عدم زيادة معاناة المواطنين، ونظراً لأهمية خدمة الإتصالات والإنترنت في الحياة اليومية وفي النشاطات الاقتصادية والمؤسسات الحكومية والخاصة، فإن المؤسسة مستعدة لربط المحافظات التي انقطعت عنها خدمة الإنترنت والمتصلة بالبوابة الدولية عبر محافظة الحديدة وربطها ببوابة عدن الدولية لاستئناف خدمة الإنترنت بعموم البلاد".

وأضاف البيان "بالرغم من تعتيم مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران وعدم وضوحها حول أسباب انقطاع خدمة الانترنت، فإنه وفقاً للملاحظات المقدمة من الفنيين والمهندسين لدى المؤسسة العامة للاتصالات بأن الخلل يعود إلى تضرر المولد الكهربائي الواقع على بعد أمتار من المحطة والذي يغذي محطة فالكون في الحديدة الواقعة في مبنى تيليمن، وما يؤكد ذلك استمرار خدمة الانترنت لمدة ساعتين من خلال عملها بالبطاريات بعد إدعاء الحوثيين تعرض المحطة للقصف".

كما أشارت المؤسسة العامة للاتصالات، إلى أن الخلل حسب ملاحظات الفنيين والمهندسين قد يكون أيضاً ناتج عن حدوث إنقطاع في الكيبل الأرضي، وفي حال حدوث هذا فإن المؤسسة تملك الكفاءات والمعدات وبإمكانها إصلاحه خلال ساعات.