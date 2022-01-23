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أنور قرقاش: الموقف العربي الداعم للإمارات كشف أصوات "الأجندات الخارجية"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

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أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن الموقف العربي يقف ضد العدوان على الإمارات ويكشف أصوات النشاز المدفوعة بأجندات خارجية.

 

وقال قرقاش، في تغريدة عبر تويتر، إن هناك "إجماعا عربيا بدون تحفظ أي دولة على مشروع القرار الإماراتي في الجامعة العربية الذي يطالب بتصنيف الحوثي تنظيماً إرهابياً".

 

وتابع: "القرار الإماراتي يمثل إنجازاً إيجابياً لدبلوماسية بلادنا".

 

ووجهت الدول الأعضاء بالجامعة العربية كامل تضامنها مع الإمارات والتحالف العربي باليمن في مواجهة الإرهاب الحوثي المتواصل.

 

رسائل تضامن عربية سجلها الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، برئاسة الكويت.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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