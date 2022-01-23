أنور قرقاش: الموقف العربي الداعم للإمارات كشف أصوات "الأجندات الخارجية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن الموقف العربي يقف ضد العدوان على الإمارات ويكشف أصوات النشاز المدفوعة بأجندات خارجية.



وقال قرقاش، في تغريدة عبر تويتر، إن هناك "إجماعا عربيا بدون تحفظ أي دولة على مشروع القرار الإماراتي في الجامعة العربية الذي يطالب بتصنيف الحوثي تنظيماً إرهابياً".

وتابع: "القرار الإماراتي يمثل إنجازاً إيجابياً لدبلوماسية بلادنا".

ووجهت الدول الأعضاء بالجامعة العربية كامل تضامنها مع الإمارات والتحالف العربي باليمن في مواجهة الإرهاب الحوثي المتواصل.

رسائل تضامن عربية سجلها الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، برئاسة الكويت.