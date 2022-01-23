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الرئيس هادي يصدر قرارات جديدة (النص)

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يصدر قرارات جديدة (النص) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

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صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (١) لسنة 2022م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور محمد عبدالواحد محمد الميتمي سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى جمهورية الصين الشعبية.

 

كما صدر القرار الجمهوري رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢م، قضت المادة الأولى منه بتعيين محمد صالح احمد طريق سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى الجمهورية التركية.

 

وقضت المادة الثانية من هذين القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما وينشرا في الجريدة الرسمية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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