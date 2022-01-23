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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير خارجية تونس يدين الاعتداءات الحوثية الإرهابية على منشآت مدنية بالإمارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
أدانت تونس الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية وذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وعثمان الجرندي وزير الخارجية التونسي.
وأكد خلال الاتصال الهاتفي إدانته للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية الذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين .. معربا عن رفضه لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمن وسيادة دولة الإمارات.
وعبر عن تعازيه في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.