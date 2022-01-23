وزير خارجية تونس يدين الاعتداءات الحوثية الإرهابية على منشآت مدنية بالإمارات

وأكد خلال الاتصال الهاتفي إدانته للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية الذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين .. معربا عن رفضه لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمن وسيادة دولة الإمارات.

أدانت تونس الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية وذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وعثمان الجرندي وزير الخارجية التونسي.

محمد يوسف

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