شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير بريطاني يؤكد أن روسيا ستواجه عقوبات قاسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب اليوم الأحد إن روسيا ستواجه عقوبات اقتصادية قاسية إذا أتت بنظام حكم خاضع لها في أوكرانيا، بعد أن ذكرت بريطانيا أن الكرملين ينظر في أمر وجود مرشح موالٍ لموسكو في أوكرانيا.



وقال راب لسكاي نيوز اليوم الأحد: "ستكون هناك عواقب وخيمة إذا قامت روسيا باتخاذ هذه الخطوة لمحاولة غزو أوكرانيا، وبأن تأتي أيضاً بنظام حكم خاضع لها هناك".