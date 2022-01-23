الجيش الوطني يتقدم في الجبهة الشرقية لتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم الأحد، من إحراز تقدم جديد باتجاه مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.



وقالت مصادر عسكرية إن "قوات الجيش أحرزت تقدماً جديداً في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، بعد معارك عنيفة خاضتها ضد ميليشيا الحوثي".

وأشارت إلى أن قوات "الجيش شنت هجمات عسكرية واسعة على مواقع متفرقة للحوثيين في وادي صالة (شرقاً) ومديرية مقبنة(غرباً)، تمكنت خلالها من السيطرة على عدة مواقع".

وذكرت المصادر أن هجمات الجيش جاءت بالتزامن مع قصف عنيف شنه طيران التحالف الداعم للشرعية على مواقع متفرقة للحوثيين، شرقي المدينة وغربها.

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثيين، فضلاً عن تدمير آليات عسكرية لها جراء القصف، دون الإشارة إلى حصيلة محددة.