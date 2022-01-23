السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد مليشيات الحوثي الإرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

دعت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد مليشيات الحوثي الإرهابية.



وقال السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة مندوب السعودية لدى جامعة الدول العربية، إن اعتداءات مليشيات الحوثي على منشآت حيوية في المملكة والإمارات ترمي إلى زعزعة استقرار المنطقة.

وجدد المسؤول السعودي تضامن المملكة الكامل مع الإمارات في الجهود التي تقوم بها للحفاظ على أمنها.

ودعا مندوب السعودية لدى جامعة الدول العربية خلال جلستها المنعقدة اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد مليشيات الحوثي.

وتنعقد حاليا دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها دولة الإمارات.

والجمعة، أدان مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، الهجمات الإرهابية للحوثيين على دولة الإمارات.

وأعلنت شرطة أبوظبي أن الهجوم الذي تعرضت له منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

ولاقى الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية في دولة الإمارات الإثنين الماضي، إدانات واسعة نددت بالهجوم وأكدت وقوفها إلى جانب دولة الإمارات إزاء مثل تلك الاعتداءات.