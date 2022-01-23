مندوب الإمارات بجامعة الدول العربية يطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم من الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

طالب مندوب دولة الإمارات بجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم من مليشيات الحوثي الإرهابية.



جاء ذلك خلال كلمة الدكتور حمد الشامسي مندوب دولة الإمارات بالجامعة العربية في الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين برئاسة الكويت.

وأضاف: "تخاذل المجتمع الدولي من اتخاذ موقف حاسم إزاء مليشيات الحوثي يعد سببًا رئيسيًا في عدم الوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية حتى الآن".

وتابع: "مليشيات الحوثي مستمرة في جرائمها وتهدد الأمن والسلم الإقليميين وتحمل الشعب اليمني معاناة متواصلة".

ولفت إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية لطالما أكد على الحل السياسي للأزمة اليمنية، لكن مليشيات الحوثي مستمرة في التعنت.

ومضى في حديثه: " نتطلع لموقف عربي حازم ضد الأعمال الإرهابية للحوثيين".

وتقعد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الأحد، لمناقشة الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها دولة الإمارات.

والجمعة، أدان مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، الهجمات الإرهابية للحوثيين على دولة الإمارات.

وأعلنت شرطة أبوظبي أن الهجوم الذي تعرضت له منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

ولاقى الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية في دولة الإمارات الإثنين الماضي، إدانات واسعة نددت بالهجوم وأكدت وقوفها إلى جانب دولة الإمارات إزاء مثل تلك الاعتداءات.