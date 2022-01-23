أسعار الذهب في بلادنا اليوم الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

استقرت متوسط أسعار الذهب في اليمن خلال تعاملات اليوم الأحد 23 يناير 2022، مع استمرار العطلة الأسبوعية لأسواق المال العالمية.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في بلادنا خلال تعاملات اليوم، 14778 ريالا (59.05 دولار)، دون تغيير عن تعاملات السوق المحلية أمس السبت.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) عند فتح تعاملات اليوم في اليمن، 12931 ريالا (51.67 دولار). كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في اليمن اليوم 11084 ريالا (44.29 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في اليمن اليوم، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 8621 ريالا (34.45 دولار).

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في اليمن اليوم 459.610 ألف ريال (1837 دولارا)، كما بلغ سعر الجنيه الذهب في مستهل تعاملات اليوم 103.452 ألف ريال (413.39 دولار).

تراجعت أسعار الذهب قليلا في ختام جلسة الجمعة الماضية، مع بقائها قريبة من ذروة شهرين، مستفيدة من الأنباء القادمة من الولايات المتحدة، بشأن قرب موعد رفع أسعار الفائدة.

وعزز موقعه كملاذ آمن للمستثمرين، من التضخم والمخاطر الجيوسياسية، بينما يتجه البلاديوم لتحقيق أفضل أسبوع له منذ مارس/آذار القادم بفضل قوة الطلب.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية لآخر جلسة تداول -الجمعة- 0.26% إلى 1834.72 دولار للأوقية، في وقت تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1835.40 دولار.

والأسبوع الماضي، ارتفع الذهب بنحو 0.9% بعدما قفزت الأسعار لأعلى مستوى في شهرين عند 1847.72 دولار يوم الخميس مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

وينصب تركيز المستثمرين الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المقرر يومي 25 و26 يناير/كانون الثاني الجاري، فيما يعتزم رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.