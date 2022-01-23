الجيش الوطني يدك تجمعات مليشيات الحوثي جنوب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

دك الجيش الوطني تجمعات لمليشيات الحوثي الإيرانية في جبهتي ملعا وأم ريش جنوب مأرب وكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن مدفعية الجيش كبدت مليشيات الحوثي خسائر فادحة جنوب مأرب، من بينها تدمير 3 أطقم، مما أدى لسقوط من كانوا على متنها بين قتيل وجريح.

يأتي هذا في ظل التقدم الميداني للجيش الوطني، في جبهات القتال جنوب مأرب، عقب هجمات ميدانية متواصلة خلال الساعات الماضية.

إلى ذلك، قامت مليشيات الحوثي، السبت، بقطع الطريق الرابط بين محافظتي البيضاء ولحج، تحسبًا لتقدم القوات الحكومية من جبهات يافع المتاخمة لمحافظة البيضاء.

وقال شهود عيان من مواطني منطقة يافع لـ"العين الإخبارية": إن المليشيات زرعت عشرات المتفجرات والألغام في الطرق الواصلة بين المنطقتين، منعًا لتقدم القوات لتحرير المناطق التي تسيطر عليها".

وتزامن قيام المليشيات بهذه العمليات مع وصول تعزيزات حوثية إلى منطقة آل حميقان التي يسيطر عليها في محافظة البيضاء، والمجاورة لمنطقة يافع في محافظة لحج، بحسب أهالي المنطقة.

وتسيطر مليشيات الحوثي الانقلابية على كامل محافظة البيضاء، منذ يوليو/تموز الماضي، وتخشى وصول عملية "تحرير اليمن السعيد" إلى مناطق سيطرتها هناك، بعدما تم تحرير مديريات غرب شبوة والتقدم جنوب مأرب.

وكانت القوات المشتركة في محور أبين استمرت منذ أشهر في إرسال كثير من القوات لمساندة الجيش اليمني، إضافة إلى تعزيز جبهات القتال في مناطق "أمحلحل، وثرة، والشطبة".