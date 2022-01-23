الحكومة الشرعية تكشف زيف ادعاء الحوثيين تعرض محطة الإنترنت للقصف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات في وزارة الاتصالات اليمنية استعدادها لحل مشكلة انقطاع الإنترنت في البلاد.



ونقل موقع "عدن الغد" الإلكتروني عن المؤسسة ى استعدادها التام لربط الكابلات البحرية والبرية المتوفرة وتمر عبر المحافظات المحررة باستخدام السعات العالية التي يمكن أن تخدم جميع القطاعات في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت المؤسسة سلوك الحوثيين المعهود في استغلالهم لمعاناة الناس ومصالحهم لغرض توظيفها في تحقيق أهداف سياسية وعسكرية.

وأوضحت المؤسسة أنه وفقاً للملاحظات المقدمة من الفنيين والمهندسين لدى المؤسسة العامة للاتصالات، فإن الخلل يعود إلى تضرر المولد الكهربائي الواقع على بعد أمتار من المحطة والذي يغذي محطة فالكون في الحديدة الواقعة في مبنى تيليمن، وما يؤكد ذلك استمرار خدمة الإنترنت لمدة ساعتين من خلال عملها بالبطاريات بعد ادعاء الحوثيين تعرض المحطة للقصف.

أما النظرية الثانية، فقد يعود الخلل حسب ملاحظات الفنيين والمهندسين إلى حدوث انقطاع في الكيبل الأرضي وفي حال حدوث هذا فإن المؤسسة تملك الكفاءات والمعدات وبإمكانها إصلاحه خلال ساعات.

وأضافت "إن كان الخلل كبيراً ويحتاج إلى أسابيع، فإننا نعلن في المؤسسة العامة للاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة الشرعية استعدادنا للقيام بربط المحافظات التي انقطعت عنها خدمة الإنترنت والمتصلة بالبوابة الدولية محافظة الحديدة وربطها ببوابة عدن الدولية لاستئناف خدمة الإنترنت، في حال كان هناك تجاوب جاد من قبل مؤسسة الاتصالات الخاضعة المليشيات الحوثية، في الربط بالكيبل AAE_1 الرابط بين عدن وصنعاء والتواصل مع الفنيين والمهندسين في المؤسسة العامة للاتصالات عدن، لنتمكن من تفعيل خدمة الإنترنت بجودة أفضل وبسرعة عالية في كافة المحافظات اليمنية بعموم البلاد".