معين عبدالملك يعزي بوفاة اللواء علي الاشول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل اللواء الركن علي محمد حزام الاشول، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



وأشاد رئيس الوزراء في برقية وجهها الى نجل الفقيد سمير وشقيقه وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول وأفراد اسرتهم وجميع آل الاشول بمناقب وصفات الفقيد وادواره الوطنية والنضالية.

وأعرب رئيس الوزراء عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة وأقارب الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان.