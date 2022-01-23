الزعوري يشيد بجهود فرق مشروع مسام لتطهير الاراضي اليمنية من الالغام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ثمن وزير الشؤون الاجتماعية العمل الدكتور محمد الزعوري الجهود الكبيرة لمشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية لتظهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام)، ودورهم الكبير في التخفيف من آثار الإصابات الناتجة عن الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي والتي سببت مئات القتلى والالاف الإصابات والاعاقات الدائمة.



وعزى الوزير الزعوري مركز الملك سلمان للإغاثة وفريق مشروع (مسام) وذوي الشهداء، باستشهاد قائد الفريق 27 مسام المهندس علي هادي راشد وعضو الفريق شعفل علي عبدالله، أثناء قيامهما بواجبهما الإنساني في نزع الألغام بمنطقة (الأكبر) بمديرية حيس في محافظة الحديدة.

وقال الوزير الزعوري " اننا اذ نعزي أنفسنا والاشقاء في المملكة العربية السعودية باستشهادهم فإننا نحسبهم أحياء عند ربهم يرزقون كما وعدهم ربنا جل في علاه، وسنبقى نستلهم من تضحياتهم الخالدة دافعا لنا للمضي قدما في طريق الخلاص من بغي المليشيات الحوثية صناع الموت والدمار"

وأكد ان المواقف العظيمة التي يجترحها الأبطال وهم يواجهون خطر الموت في كل خطوة يقدمون عليها لكي يؤمنوا الحياة لغيرهم ستترك أثرها الخالد في وجدان وذاكرة الأجيال قيما نبيلة وسامية على مر العصور.