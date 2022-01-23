نائب الرئيس يعزي في وفاة اللواء علي الأشول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، امس، اتصالاً هاتفياً، بوزير الصناعة والتجارة محمد، عزاه في وفاة أخيه قائد القوات البحرية الأسبق اللواء الركن علي محمد الأشول، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.



وأشار نائب الرئيس خلال الاتصال، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية، وكفاءته وتفانيه وإخلاصه الذي جسده طيلة حياته العسكرية الحافلة بالعطاء والنضال في سبيل الجمهورية وحماية الحدود البحرية والحفاظ على أمن وسلامة خطوط الملاحة، منوهاً بأدوار الفقيد الكبيرة في الدفاع عن الثورة وتثبيت دعائم الجمهورية.

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وذويه وكافة محبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.