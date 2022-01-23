هادي يعزي وزير الصناعة والتجارة في وفاة شقيقه

واشاد الرئيس في برقيته التي بعثها أيضاً بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية التي جسدها طيلة حياته الحافلة بالعطاء، ونضاله في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية ومواجهة مختلف المشاريع التخريبية.

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، في وفاة شقيقه المناضل اللواء علي محمد حزام الأشول بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012