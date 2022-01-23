- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي وزير الصناعة والتجارة في وفاة شقيقه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
بعث الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، في وفاة شقيقه المناضل اللواء علي محمد حزام الأشول بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.
واشاد الرئيس في برقيته التي بعثها أيضاً بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية التي جسدها طيلة حياته الحافلة بالعطاء، ونضاله في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية ومواجهة مختلف المشاريع التخريبية.
وعبر الرئيس عن خالص العزاء والمواساة لنجل الفقيد سمير وكافة أفراد الأسرة بهذا المصاب الجلل .. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان.