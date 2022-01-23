الجيش الوطني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة جنوب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

قال قائد اللواء 55 مشاة العميد الركن علي الحميدي " ان الجيش الوطني كبد ميليشيا الحوثي الارهابية امس خسائر فادحة في الارواح والعتاد في جبهات جنوب مأرب ".



واكد ان المعارك أسفرت عن مصرع العشرات من القتلى والجرحى بنيران الجيش والمقاومة وطيران التحالف، الذي نفذ غارات دقيقة أسفرت عن تدمير آليات وأطقم ومصرع من كانوا على متنها.

ولفت الى أن المليشيات الإيرانية تعيش أسوأ أيامها في جبهات الجوبة وحريب التي ظنت بدخولها أنها ستحقق انتصارا باتجاه مأرب بعد أن عجزت في جبهات الكسارة والمشجح وصرواح غرب المحافظة.. مشيراً إلى أن الجبهات الجنوبية غدت بمثابة المحرقة لتلك العصابة الإجرامية.

وقال إن الموازين على الأرض تغيرت وذلك بعد التقدم التي أحرزته ألوية العمالقة في مديريات بيحان، وأن مليشيا إيران محاصرة، وجاري التعامل معها من قبل أبطال الجيش.