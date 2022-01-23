عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الانتقالي الجنوبي يؤكد على توحيد الموقف الدولي ضد إرهاب الحوثي

الأحد 23 يناير 2022

الخليج 365

أكد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء السبت، ضرورة توحيد الموقف الدولي ضد مليشيات الحوثي، وتصنيفها منظمة إرهابية.



وأوضح الزُبيدي، خلال لقاءً عبر الاتصال المرئي مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج، أن العمليات العسكرية الراهنة ضد ميليشيات الحوثي في شبوة ومأرب هي نتيجة طبيعية لكبح تمادي الميليشيات الحوثية التي لا يهمها سوى الإرهاب والقتل ونشر الفوضى.

وشدد على مُضي المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الجنوبية للدفاع عن الجنوب اليمني، ووأد كل التحديات والمخاطر التي تهدد الجنوب وأمنه واستقراره وتستهدف المصالح الإقليمية والدولية في الجنوب والمياه البحرية.

من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي أن مسألة إعادة تصنيف الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية مسألة قيد النظر، وإن القرار لم يتخذ حتى الآن، مشددًا على دعمهم لجهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للصراع.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن استمرار قواته في قتال مليشيات الحوثي بجانب التحالف العربي بقيادة السعودية لاستكمال تحقيق أهداف عاصفة الحزم.

ميدانيا، دك الجيش اليمني تجمعات لمليشيات الحوثي الإيرانية في جبهتي ملعا وأم ريش جنوب مأرب وكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن مدفعية الجيش كبدت مليشيات الحوثي خسائر فادحة جنوب مأرب، من بينها تدمير 3 أطقم، مما أدى لسقوط من كانوا على متنها بين قتيل وجريح.

يأتي هذا في ظل التقدم الميداني للجيش اليمني، في جبهات القتال جنوب مأرب، عقب هجمات ميدانية متواصلة خلال الساعات الماضية.

وكانت القوات المشتركة في محور أبين استمرت منذ أشهر في إرسال كثير من القوات لمساندة الجيش اليمني، إضافة إلى تعزيز جبهات القتال في مناطق "أمحلحل، وثرة، والشطبة".