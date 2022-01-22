منتدى حواري في عدن يناقش تعزيز الجهود لمواجهة التحديات الأمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش منتدى حواري نظمه مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن تعزيز الجهود لمواجهة التحديات الأمنية .



وفي المنتدى الذي يأتي ضمن برنامج تعزيز الأمن على المستوى المحلي في اليمن، أكد وكيل أول محافظة عدن محمد الشاذلي أهمية مواجهة الظواهر السلبية التي تخل بالأمن والاستقرار .

فيما أشار رئيس محكمة الاستئناف في عدن القاضي فهيم الحضرمي ، الى اهمية دور المجتمع في تعزيز الإستقرار والأمن الإجتماعي .

بدوره استعرض رئيس مركز اليمن محمد قاسم نعمان مكونات البرنامج الذي يتضمن تنفيذ ورش عمل تدريبية خلال الفترة القادمة لتعزيز وتطوير وتحسين عمل الامن في عدن بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني .