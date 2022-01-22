تنفيذية انتقالي عدن تناقش اداء إدارتي الثقافة والمرأة والطفل للفصل الرابع من العام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

عقدت الهيئة الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن ،اليوم السبت، اجتماعها الدوري، برئاسة المهندس نزار ناصر هيثم عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، رئيس تنفيذية انتقالي العاصمة .



وناقش الاجتماع تقرير أداء إدارتي الثقافة والمرأة والطفل للفصل الرابع من العام 2021 , والذي تضمن النشاطات والفعاليات، وكذلك الأداء التنظيمي، بالإضافة إلى أهم الصعوبات التي واجهت عمل الإدارتين، والتوصيات المقترحة بخصوصها.

وقفت الهيئة خلال اجتماعها أمام العديد من المستجدات الخدمية والاجتماعية والأمنية، التي تمس أحوال المواطنين، ووضع المقترحات التي تساعد على رفع كاهل المعاناة عن المواطنين في العاصمة بالتنسيق مع السلطة المحلية بالعاصمة عدن ومديرياتها.

هذا وكانت الهيئة قد استعرضت في اجتماعها مستوى تنفيذ الإدارات للأنشطة والتكلفيات خلال الأسبوع المنصرم، وكذا محضر اجتماعها السابق وصادقت عليه.