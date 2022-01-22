ناشر يلتقي مدير العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية الكوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن في هافانا محمد ناشر اليوم مع مدير العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية الكوبية ايميليو غارسيا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.



وتطرق السفير الى المستجدات في اليمن على ضوء التصعيد والعدوان العسكري المستمر من قبل مليشيات الحوثي الارهابية ضد المدنيين وتحويل اليمن الى منصة اطلاق صواريخ ضد دول الجوار.

بدوره جدد المسؤول الكوبي موقف بلاده الدائم والثابت الى جانب اليمن.. مؤكداً على أهمية الحوار لوقف الحرب واحلال السلام.