شرطة مأرب تستعرض الإنجازات والنجاحات الأمنية خلال العام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

استعرض التقرير السنوي لشرطة محافظة مأرب،، أهم الإنجازات والنجاحات الأمنية التي حققتها الوحدات الأمنية في المحافظة خلال العام المنصرم 2021 .



وقال مدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى حميد" إن العام المنصرم شهد الكثير من النجاحات والإنجازات الأمنية التي حققتها الأجهزة الأمنية بكافة تشكيلاتها في مواجهة مليشيات الحوثي الانقلابية وإفشال مخططاتها الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة والعصابات المنظمة"..مشيرا إلى عملية التطوير والتحديث المستمرة التي شهدتها المنظومة الأمنية في المحافظة على المستوى التقني وإدخال آليات وأدوات حديثة أسهمت في تطوير العمل الأمني والارتقاء به نحو الأفضل.

وذكرت شرطة محافظة مأرب في تقريرها ، أن إجمالي الجرائم الجنائية التي سجلت خلال العام الماضي بلغت 2016 جريمة ضبطت منها 1820 بالإضافة إلى الجرائم المدورة من الأعوام السابقة وعددها 83 جريمة

وفي مجال التدريب والتأهيل ذكر التقرير أن شرطة مأرب بكافة فروعها عقدت 37 دورة تدريبية تخصصية ونوعية في المجال القانوني المهارات القتالية وقتال المناطق المفتوحة، استفاد منها 2180 ضابطا وصف ضابط من مختلف الوحدات الأمنية.

وعن الإنجازات المحققة ذكر التقرير أنه تم إنشاء منطقة أمنية خامسة في مدينة مأرب وقسم شرطة في مديرية الوادي وإدخال 16مشروعاً تقنياً حديثاً في عمل الشرطة، منها 4 أنظمة حديثة متعلقة بالأمن الإلكتروني ومركز المعلومات، و 12 في مجال تطوير البنية التحتية والمنظومة الأمنية.

وقال التقرير "أصدرت شرطة السير خلال العام الماضي 4059 توثيق مكلية "ترقيم سيارات" و 2550 استخراج رخصة قيادة و 2868 نقل ملكية وتحويل واستبدال ملكية.

واشار التقرير ان فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اصدر 35580 وثيقة، منها 26613 جوازا جديدا، و694 جواز بدل تالف، و745 جواز بدل فاقد، و6715 تجديد جواز، و 49 تعديل جواز، و763 جواز بدل إضافة، و 37164 وثيقة، منها 14713 بطاقة شخصية جديدة و5623 بطاقة شخصية بدل فاقد و 1956بطاقة عائلية و14420 شهادة ميلاد و452 شهادة وفاة.

ولفت الى ان ادارة الدفاع المدني في المحافظة نجحت في إخماد 74حالة حريق وإنقاذ حالتبن غرق، ووزعت نحو 700 طفاية حريق لمخيمات النازحين في المحافظة.