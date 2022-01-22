اجتماع طارئ لمندوبي الجامعة العربية لبحث "الإرهاب الحوثي" ضد دولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تقعد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الأحد، لمناقشة الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها دولة الإمارات.



ومن المقرر أن يترأس المندوب الدائم لدولة الكويت في جامعة الدول العربية هذه الجلسة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإن دولة الإمارات طلبت في مذكرة رسمية ليلة أمس عقد دورة غير عادية على مستوى المندوبين لمناقشة "الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها جراء استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية لمنشآت مدنية في أبوظبي".

بدورها، قامت الأمانة العامة للجامعة العربية بتعميم الطلب الإماراتي على الدول العربية وأيدته دولة الكويت وعدد من الدول العربية.

والجمعة، أدان مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، الهجمات الإرهابية للحوثيين على دولة الإمارات.

وقال المجلس، في بيان صدر بالإجماع، إن "أعضاء المجلس نددوا بأشد العبارات بالاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنها الحوثيون على منشآت مدنية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي".

وكانت دولة الإمارات، العضو غير الدائم في المجلس منذ الأول من يناير/كانون الثاني، قد طلبت عقد هذا الاجتماع المغلق للمجلس.

وأعلنت شرطة أبوظبي أن الهجوم الذي تعرضت له منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

ولاقى الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية في دولة الإمارات الإثنين الماضي، إدانات واسعة نددت بالهجوم وأكدت وقوفها إلى جانب دولة الإمارات إزاء مثل تلك الاعتداءات.