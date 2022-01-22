شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجامعة العربية تعقد اجتماعاً طارئاً لإدانة هجوم مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قررت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين يوم غد الأحد بناء على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة، لإدانة هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على أبوظبي الاثنين الماضي، وفق ما ذكرته "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت.



وكان قد أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.