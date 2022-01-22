الأردن مرحبا ببيان مجلس الأمن: ندعم الأشقاء في دولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

رحب الأردن، الجمعة، ببيان مجلس الأمن الدولي الذي أدان هجوم الحوثي الإرهابي على منشآت مدنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.



وفي وقت سابق، أدان مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، الهجمات الإرهابية للحوثيين على دولة الإمارات.

وقالت الخارجية الأردنية في بيان "ندعم الأشقاء في دولة الإمارات في كل خطوة يتخذونها لحماية أمنهم ومصالحهم".

وكان مجلس الأمن قال في بيان صدر بالإجماع، الجمعة، إن "أعضاء المجلس نددوا بأشد العبارات بالاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنها الحوثيون على منشآت مدنية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي".

وأضاف المجلس أنه "تمت الموافقة على هذا البيان الذي أعدته الإمارات، والذي يؤكد أن هذه الاعتداءات الدامية على مدنيين ارتكبها وتبناها الحوثيون".

وأوضح المجلس أن الموافقة جاءت فيما كان المجلس يستهل اجتماعا طارئا حول هذه التطورات.

وطلبت الإمارات، العضو غير الدائم في المجلس منذ الأول من يناير/كانون الثاني، عقد هذا الاجتماع المغلق.

وأعلنت شرطة أبوظبي أن الهجوم الذي تعرضت له منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، الإثنين الماضي، أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وقالت شرطة أبوظبي، في بيان لها: "الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة".

ولاقى الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية في دولة الإمارات الإثنين الماضي، إدانات واسعة نددت بالهجوم وأكدت وقوفها إلى جانب دولة الإمارات إزاء مثل تلك الاعتداءات.