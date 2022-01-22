شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس التعاون يرحب ببيان مجلس الأمن بشأن إدانة هجمات مليشيا الحوثي على منشآت في دولة الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ترحيب واسع بالبيان الصادر عن مجلس الأمن، مساء الجمعة، والذي أدان بالإجماع هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية على منشآت مدنية في دولة الإمارات.



العديد من الدول أكدت تضامنها ودعمها لدولة الإمارات في الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سلامة وسيادة أراضيها ضد الهجمات الحوثية الإرهابية، مشددة على ضرورة ردع المليشيات والتكاتف الدولي لمواجهة التهديدات التي لن تقف خطورتها على المنطقة بل ستصل لمختلف دول العالم.

مجلس التعاون لدول الخليج العربية رحب بالبيان الصادر عن مجلس الأمن، والذي أدان بالإجماع هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية على منشآت مدنية في دولة الإمارات.

وقال الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن صدور هذا البيان يأتي تأكيداً على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية التي افتعلتها مليشيات الحوثي من خلال انقلابها على الشرعية الدستورية.

وأكد الأمين العام على الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

ودعا الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، مليشيات الحوثي إلى الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار، والانخراط الإيجابي في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية دون شروط مسبقة بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن، ولمعالجة تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار ممارسات مليشيات الحوثي في حصار المدن ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق اليمنية المحتاجة.

ومن جانبها، أعربت مملكةالبحرينعن ترحيبها بالبيانالذيأصدرهمجلسالأمنالدوليمساءاليوم،وأدانفيهبالإجماعاعتداءمليشيا تالحوثيالإرهابيةعلى منشآت مدنية في دولة الإمارات.

وتؤكدوزارةالخارجيةأنإدانةمجلسالأمنالدوليبالإجماعللاعتداءالحوثيالإرهابيالآثميعبرعنمساندةدوليةلحقدولةالإماراتالقانونيفيالدفاععنسيادتهاوحمايةأمنهاواستقرارهاوسلامةمواطنيهاوالمقيمينفيها،فيوجهممارساتمليشيا تالحوثيالإجرامية،وانتهاكاتهاالمستمرةلكافةالقوانينالدولية.

وتدعووزارةالخارجيةالمجتمعالدوليإلىموقفحازموحاسممنمليشياتالحوثيالإرهابيةوماترتكبهمناعتداءاتوممارساتإجرامية،والعملعلىالتوصلإلىوقفإطلاقالناروإلىحلسياسيللأزمةاليمنيةوفقالمبادرةالخليجيةوآليتهاالتنفيذيةومخرجاتمؤتمرالحوارالوطنيالشامل.

ورحب الأردن، ببيان مجلس الأمن الدولي، وقالت الخارجية الأردنية في بيان "ندعم الأشقاء في دولة الإمارات في كل خطوة يتخذونها لحماية أمنهم ومصالحهم".

وأعربت الكويت عن ترحيبها بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي أدان بالإجماع الهجمات الحوثية على منشآت مدنية في دولة الإمارات.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان، إن صدور هذا البيان يؤكد خطورة سلوك مليشيات الحوثي المهدد للأمن والسلم، داعية مجلس الأمن إلى مضاعفة جهودها للضغط على المليشيات الإرهابية للاستجابة إلى دعوات وقف إطلاق النار والتفاعل الإيجابي مع جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن بما يمهد لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية وصولا للحل السياسي المنشود.

وأدان أعضاء مجلس الأمن الدولي "بأشد العبارات" الاعتداءات الإرهابية الشنيعة، التي شنتها مليشيات الحوثي على منشآت مدنية في دولة الإمارات، وذلك في بيان صدر الجمعة بالإجماع.

وجاء في بيان مجلس الأمن: "ندين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والذي يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وأي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة".

وشدد المجلس على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية وتقديمهم إلى العدالة، معربا "عن خالص تعازيه لأسر ضحايا اعتداءات الحوثي".

وطالب مجلس الأمن جميع الدول بضرورة العمل بجميع الوسائل لمواجهة الأعمال الإجرامية، وحثت الدول، وفقا لالتزاماتها، على التعاون مع دولة الإمارات لمعاقبة الجناة.