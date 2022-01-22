بلينكن يؤكد التزام بلاده بمساعدة الشركاء في الخليج على حماية أمنهم ضد التهديدات الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجمعة، التزام بلاده بمساعدة الشركاء في الخليج على حماية أمنهم ضد التهديدات الحوثية.



جاء ذلك خلال اتصال جمع بلينكن ووزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، وفق بيان للخارجية الأمريكية.

وخلال الاتصال، أكد وزير الخارجية الأمريكي التزام بلاده بمساعدة شركائها في الخليج في تعزيز قدراتهم على مواجهة التهديدات الحوثية.

وفي بيان لاحق، قالت الخارجية الأمريكية "ملتزمون بعرقلة أنشطة حزب الله غير المشروعة بما في ذلك محاولات التهرب من العقوبات".

وتابعت "ممارسات حزب الله تهدد أمن واستقرار وسيادة الشعب اللبناني".

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إصدار مجلس الأمن بيان بالإجماع، أدان فيه الهجمات الإرهابية الحوثية، على منشآت مدنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال مجلس الأمن إن "أعضاء المجلس نددوا بأشد العبارات بالاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنها الحوثيون على منشآت مدنية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي".

وأضاف المجلس أنه "تمت الموافقة على هذا البيان الذي أعدته الإمارات، والذي يؤكد أن هذه الاعتداءات الدامية على مدنيين ارتكبها وتبناها الحوثيون".

وأوضح أن الموافقة جاءت فيما كان المجلس يستهل اجتماعا طارئا حول هذه التطورات.

وطلبت الإمارات، العضو غير الدائم في المجلس منذ الأول من يناير/كانون الثاني، عقد هذا الاجتماع المغلق.

وأعلنت شرطة أبوظبي أن الهجوم الذي تعرضت له منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، الإثنين الماضي، أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وقالت شرطة أبوظبي، في بيان لها: "الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة".

ولاقى الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية في دولة الإمارات الإثنين الماضي، إدانات واسعة نددت بالهجوم وأكدت وقوفها إلى جانب دولة الإمارات إزاء مثل تلك الاعتداءات.