تنظيم ندوة علمية بسيئون بعنوان لغتنا منتجة للمعرفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

نظمت جامعة سيئون بالشراكة مع مكتب وزارة الثقافة بوادي حضرموت والصحراء، ندوة علمية بعنوان (لغتنا منتجة للمعرفة) وذلك احتفاء باليوم العالمي للغة العربية.



وتناولت الندوة ثلاثة محاور ، الأول لغتنا هويتنا قدمه الاستاذ الدكتور عبدالله بن شهاب ، فيما تطرق المحور الثاني الى اللغة العربية وأصل اللغات قدمه الدكتور سالم بن عبيدالله ، فيما استعرض المحور الثالث قراءة في العلاقات الدلالية المدينة المحلية والمدينة المهجرية في الرواية الحضرمية قدمه الدكتور علي العيدروس .

و أشار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، الى أهمية الندوة في اثراء اللغة العربية بالنقاشات وتبادل الأفكار والمقترحات..داعيا الى ضرورة الاهتمام باللغة كونها ترتبط بتاريخ وثقافة ورمز الهوية والكيان العربي.