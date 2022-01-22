التميمي يطلع على الاستعدادات لتنفيذ مشروع التنمية المستدامة

وأشاد وكيل المحافظة المساعد خلال لقائه برئيس المبادرة عمر الجيلاني، بالمشروع الذي سيكون له الأثر المأمول والتغيير التنموي المطلوب كونه يعزز سبل القضاء على شبح الجوع ومسبباته بإرساء التوازن الاقتصادي والاجتماعي وخلق فرص عمل تحقق مستوى معيشي أفضل وتسخير المقومات العلمية والتقنية والتوجيه الصحيح للموارد وإدارتها لبلوغ النمو الاقتصادي المستدام.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012