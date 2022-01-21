عاجل.. الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 يناير 2022

حقق الجيش الوطني اليمني، مسنوداً بمدفعية تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، تقدمات جديدة في الجبهة الغربية لمحافظة صعدة.



وشنت قوات الجيش الوطني هجوماً عنيفاً على مواقع الميليشيا الحوثية في جبهات النقعة، بمديرية الصفراء، بحسب ما ذكر موقع "سبتمبرنت" الإخباري.

وتمكنت قوات الجيش الوطني خلال العملية العسكرية التي شنتها عبر محورين من اتجاه منطقتي عار، ومربع الحماد، في إطار عملية عسكرية من تحرير مواقع جديدة في جبهتي عار والنقعة، وسط انهيارات واسعة في صفوف الميليشيا.

وأسفرت المعارك المستمرة منذ، الخميس، وكذلك القصف المركز عن تكبيد مليشيا الحوثي الإيرانية، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.