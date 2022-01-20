شكرا لبحثكم عن خبر تكريم معلمي الزمن الجميل والرعيل الأول بالفيوش لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج/ سامح ناجي- تصوير- عبدالرحمن ماطر

احتفت مدرسة الزهراء ومجلس الأمهات واللجنة المجتمعية لمنطقة الفيوش بمديرية تبن جنوبي محافظة لحج بكوكبة من معلمي الزمن الجميل والرعيل الأول.

وقدمت الفعالية الاحتفالية قدامى التربويين عرفانا وتقديرا لجهودهم الكبيرة التي قدموها خلال مسيرتهم التربوية.

وقال فارس جواد رئيس اللجنة المجتمعية لمنطقة الفيوش إن 18 معلما ومعلمة جرى تكريمهم بالشراكة مع مدرسة الزهراء واللجنة المجتمعية ومجلس الامهات.

وافاد جواد بأن عملية التخطيط والتحضير واقامت الاحتفال كانت قد حظيت بتفاعل مجتمعيا عال، مثمنا في الوقت ذاته التفاعل المجتمعي والتربوي والداعمين لإنجاح حفل التكريم.

واوضح المهندس شكري فضيل أحد المساهمين بالفعالة الاحتفائية إن التكريم جاء بناء على دعوة جميع ابناء الفيوش وادارة مدرسة الزهراء في ظل غياب دور الدولة في تكريم المبرزين والموظفين القدامى في جميع المجالات بما فيها قطاع التعليم الذي يعد النواة الأولى لكافة القطاعات.

وأضاف فضيل " إن تكريم المعليمن اليوم ما هو الا الشيء اليسير تجاه ما قدمته هذه الكوكبة من المعلمين.