إب.. انتحار مواطن في مديرية "يريم" وآخر يقتل صهره وحفيده

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مواطن في الستينات من عمره على الانتحار، يوم الأربعاء، في محافظة إب، وسط اليمن

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن المواطن حيدر العروي، 60 عامًا، أقدم على الانتحار داخل منزله، الكائن في عزلة بني سبأ، مديرية يريم، شمال المحافظة.

وأوضحت المصادر، أن المواطن قام برمي عدد من الرصاص على نفسه مستغلا عدم تواجد زوجته وأطفاله في المنزل، فارق على إثرها الحياة.

وحسب المصادر، فأن المواطن يعاني من أمراض نفسية؛ حيث ساءت حالته مؤخرًا؛ نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية للأسرة.

يأتي هذا بعد يومين من إقدام مواطن على قتل صهيره وابنه في مدينة يريم.

وحسب مصادر محلية فأن المواطن صالح الخاشة، 55 عامًا قام يوم الإثنين بقتل صهره "أنور حسين عوض 40 عامًا" ونجله (حفيد الجاني) 15 عامًا.

وأوضحت المصادر أن سبب الخلاف بين الطرفين؛ نتيجة قيام المجني عليه بمحاولة توصيل ماصورة مياه من أمام منزل الجاني الذي رفض وباشر صهره مع نجله (حفيده) بالرصاص الحي أرداهما قتلى على الفور.

وارتفعت معدلات الانتحار والقتل، في محافظة إب منذ الانقلاب الحوثي بشكل كارثي، حيث ساءت أحوال الناس المعيشية، بالتزامن مع انتشار حمل السلاح، وانعدام مصادر الدخل.