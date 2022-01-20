اللجنة العليا للشؤون القانونية بالانتقالي تختتم ورشة عملها "اللجنة العليا للشؤون القانونية.. الواقع والمأمول"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اختتمت اللجنة العليا للشؤون القانونية في المجلس الانتقالي الجنوبي، امس، بالعاصمة عدن، ورشة عمل التي أقامتها تحت عنوان "اللجنة العليا للشؤون القانونية.. الواقع والمأمول"، برعاية الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.



وناقشت الورشة في يومها الثاني محورين أساسيين، تضمن المحور الأول "الواقع والمأمول لدور اللجنة في مساعدة ودعم قيادة المجلس لتعزيز وحدة الصف الجنوبي ومعالجة مشكلات المجتمع، فيما حمل المحور الثاني "رؤية الورشة لدور اللجنة في رسم ملامح البناء القانوني لدولة الجنوب".

وفي الختام، أكد الدكتور سعد محمد سعد رئيس اللجنة العليا للشؤون القانونية، على أهمية تكاتف الجهود من قبل الجميع وتوظيف القدرات والامكانيات نحو تحقيق تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة.

وشكر سعد كل من ساهم في إنجاح هذه الورشة و من شارك بإغناء محاورها بالأفكار والملاحظات، لتكون ثمرتها مخرجات علمية ستتخذها اللجنة خارطة طريق لإنجاز أهدافها ومهامها.

الجدير بالذكر أن هذه الورشة التي أقيمت على مدى يومي متتاليين، حظيت بمشاركة نخبة من القضاة، والقانونيين، والحقوقيين، والأكاديميين، والناشطين الجنوبيين.