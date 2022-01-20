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وزير خارجية النيجر يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على دولة الإمارات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت جمهورية النيجر الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي وحسومي مسعودو، وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون والتكامل الإفريقي في جمهورية النيجر.

وعبر وحسومي مسعودو خلال الاتصال الهاتفي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدا تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات.. وأعرب عن تعازيه في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي و تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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