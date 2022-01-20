شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير خارجية النيجر يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على دولة الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت جمهورية النيجر الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي وحسومي مسعودو، وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون والتكامل الإفريقي في جمهورية النيجر.



وعبر وحسومي مسعودو خلال الاتصال الهاتفي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدا تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات.. وأعرب عن تعازيه في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي و تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.