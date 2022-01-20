وزيرة خارجية غانا تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت غانا الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية و التعاون الدولي أمس وشيرلي أيوركور بوتشوي، وزيرة خارجية غانا.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012