شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزيرة خارجية غانا تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت غانا الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية و التعاون الدولي أمس وشيرلي أيوركور بوتشوي، وزيرة خارجية غانا.
وأدانت شيرلي أيوركور بوتشوي واستنكرت الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدة تضامن بلادها الكامل مع دولة الإمارات.