المملكة السعودية: نقف مع الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها وندعو لاتخاذ إجراءات ضد الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

جددت السعودية اليوم الخميس وقوفها مع دولة الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة تجاه الحوثيين.



وحثت المملكة المجتمع الدولي ومجلس الأمن على "اتخاذ إجراءات حازمة تجاه ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، التي تعرقل جميع ‏جهود السلام الساعية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة".

وشددت على أن "غياب الإجراءات الحازمة تجاه هذه الميليشيا هو ما أعطاها مساحة أكبر للإضرار بالشعب اليمني، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، والتأثير بشكل كبير على الأمن والسلم الدوليين".

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي التي ألقاها نائب مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق ونشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكانت الإمارات تعرضت هذا الأسبوع لاستهداف حوثي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين.