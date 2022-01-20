المملكة السعودية تدعم النازحين في بلادنا بـ 20 مليون دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وكالة الأنباء اليمنية الأربعاء، إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وقع اتفاقيتين للتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، لتوزيع مساعدات إغاثة للنازحين في اليمن بـ 20 مليون دولار.



وذكرت الوكالة أن الاتفاقية الأولى ستؤمن توزيع مساعدات إيواء ومواد غير غذائية على النازحين في مأرب، وتعز، والحديدة، بـ15 مليون دولار أمريكي، في حين تتضمن الثانية مساعدات بـ5 ملايين دولار، للتدخل العاجل في قطاع المياه والبيئة في عدة محافظات، لتوفير مصادر المياه الصالحة للشرب والاستهلاك البشري للمناطق الأكثر احتياجاً، والإسهام في تقليل الأمراض الناتجة عن شرب المياه الملوثة.

ووقع الاتفاقيتين الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، وأنطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة عبر الاتصال المرئي.