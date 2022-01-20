شكرا لبحثكم عن خبر الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة من الهيئة العليا للادوية والسلطة المحلية بعدن لاعداد قائمة باسعار الادوية و تنفيذ حملات تفتيش مشتركة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تنفيذا لقرار المحافظ رقم (٨٤)عقد وكيل محافظه عدن رئيس اللجنة الإشرافية العليا الاستاذ عبدالرؤوف السقاف اجتماع ضم مدير عام الصيدلة والتموين الطبي بوزارة الصحة ومدير مكتب الصحة بعدن، ومدير الرقابة والتفتيش بالهئية العليا للادوية الدكتور علي الشعيبي ومدير مديرية المنصورة الاستاذ احمد الداؤودي وسكرتير محافظ عدن الاستاذ محمد الجنيدي. وبحث الاجتماع توحيد الجهود بين السلطة المحلية بالعاصمة عدن والهيئة العليا للادوية ووزارة الصحة عبر مكاتبها المختصة وتشكيل لجان مشتركة تعكف على اعداد قائمة اسعار للمصنفات الدوائية والمستلزمات الطبية وفقا للمتغيرات الجديدة باسعار الصرف . كما تم الاتفاق على تشكيل فرق تفتيش مشتركة تضم الهئية العليا للادوية والسلطة المحلية بالعاصمة عدن وادارة الصيدلة والتموين الطبي بوزارة الصحة ومكتب الصحة بمحافظة عدن . واشاد الحاضرون بالشركات التجارية التي استجابت وشرعت في بيع منتجاتها وفقا للمتغيرات السعرية الجديدة مشددين في الوقت ذاته على اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة تجاه الشركات الغير ملتزمة بتعميمات الهيئة العليا للادوية والممتنعين عن رفع قوائم اسعار وكذا مكافحة الادوية المهربة والمزورة .

كانت هذه تفاصيل خبر الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة من الهيئة العليا للادوية والسلطة المحلية بعدن لاعداد قائمة باسعار الادوية و تنفيذ حملات تفتيش مشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.