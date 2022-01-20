شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يستهدف مستودعات لتخزين أسلحة للحوثيين في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي عن استهداف مستودعات لتخزين أسلحة بمعسكر القوات البحرية في محافظة الحديدة غرب اليمن.



وقال التحالف إن "الأسلحة تم نقلها من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر صباح اليوم الخميس.

وأضاف التحالف: "ميناء الحديدة ثكنة عسكرية يهدد الأمن الإقليمي والدولي".

وقال إن "المملكة (العربية السعودية) تؤكد أن غياب الإجراءات الدولية الحازمة تجاه ميليشيا الحوثي الإرهابية أعطاها مساحة أكبر للإضرار بالشعب اليمني وزعزعة أمن واستقرار المنطقة".