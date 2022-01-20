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بايدن: الولايات المتحدة تدرس إعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تدرس إعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي هو الأول له من نوعه منذ بداية العام الجاري.

 

ورحبت الإمارات عبر سفارتها في الولايات المتحدة بتصريحات بايدن. وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على تويتر إن "القضية واضحة... إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز على أهداف مدنية، واستمرار العدوان، وتحويل مسار المساعدات عن الشعب اليمني".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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