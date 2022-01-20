شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن: الولايات المتحدة تدرس إعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تدرس إعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي هو الأول له من نوعه منذ بداية العام الجاري.

ورحبت الإمارات عبر سفارتها في الولايات المتحدة بتصريحات بايدن. وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على تويتر إن "القضية واضحة... إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز على أهداف مدنية، واستمرار العدوان، وتحويل مسار المساعدات عن الشعب اليمني".