شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وضع حجر الأساس لمشروع الطوارئ العامة والتوليدية بالخوخة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

وضع محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، ووكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع التخطيط الدكتور أحمد الكمال، حجر الأساس لمشروع بناء مركز الطوارئ العامة والتوليدية بمدينة الخوخة.



واوضح المحافظ طاهر، بأن المشروع يتكون من 16 غرفة مع المرافق، بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 200 مليون ريال بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة..داعياً المنظمات المحلية والدولية الى القيام بدورها في تنفيذ المشاريع الصحية بالمحافظة.

من جانبه اكد وكيل وزارة الصحة، حرص الوزارة على تقديم الدعم والتجهيزات الطبية للمركز..مشيداً بجهود السلطة المحلية بالمحافظة واهتمامها بالقطاع الصحي.