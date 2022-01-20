محافظ تعز يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية لحصر وإزالة مخالفات البناء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

وجه محافظ تعز نبيل شمسان، بتقديم حصر كامل بالمخالفات خلال أسبوعين والاسراع باتخاذ الاجراءات القانونية بالتنسيق مع الحملة الأمنية ونيابة الاموال العامة لازالة جميع المخالفات في المدينة وضبط المخالفين والمتورطين بمنح تراخيص بناء مخالفة بما يحقق الردع العام لكل المخالفين ومنع تكرارها مستقبلا.



واكد المحافظ شمسان، خلال اجتماع ضم رئيس نيابة الاستئناف القاضي محمد سلطان، ورئيس نيابة الاموال العامة القاضي عبدالوهاب الشيباني، والوكيل المساعد لفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العيزري، على تشكيل لجنة من الجهات المختصة لتقييم الأوضاع وفق المخططات العمرانية ورصد الاستحدثات المخالفة لقانون البناء ولائحته التنفيذية تمهيداً لازالتها.

كما جرى خلال الاجتماع، بحضور وكيل المحافظة عارف جامل، مناقشة مخالفات البناء في الشوارع والاماكن العامة وتشكيل لجنة ميدانية لتقييم الأوضاع تمهيدا لإزالة الاستحدثات غير المرخصة و المخالفة .

من جانبه أكد رئيس نيابة الاموال العامة القاضي عبد الوهاب الشيباني، أن النيابة ستكون بجانب اللجنة لتنفيذ خطة الإزالة واستدعاء المخالفين وإحالتهم للمحاكمة.

كما استعرض مدير مكتب الاشغال العامة المهندس عبد الحكيم الشميري ومدير فرع الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني عبد الرحمن البريهي، تقارير حول المخالفات لقانون البناء والاستيلاء والسطو على الشوارع والاماكن العامة والبناء فيها بالاضافة للبناء بدون تراخيص وإقامة مباني عشوائية وانتشارها بكثرة نتيجة استغلال المخالفين لاوضاع الحرب ونهب الاماكن والشوارع العامة.