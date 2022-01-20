شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة التعاون بين صندوق الطرق وجمعية البحث العلمي وإزاحة الرمال بين عدن وساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي - عدن المهندس معين الماس، مع إدارة جمعية البحث العلمي ممثلة برئيس الجمعية الدكتور ثابت العزب، أوجه التعاون بين الجانبين، ولاسيما في إمكانية المساهمة وفقا لأسس علمية بإزاحة الرمال من الطرقات الممتدة من عدن إلى ساحل حضرموت.



كما استعرض اللقاء بمشاركة عدد من المعنيين، فتح أفق وتعزيز الشراكة التنموية بين الصندوق والجمعية من خلال عقد اجتماعات مشتركة وتنظيم ندوات وورش عمل ودعم الأنشطة الأكاديمية والبحثية.