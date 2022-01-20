شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البركاني يهنئ روبرتا ميتسولا بمناسبة انتخابها رئيساً للبرلمان الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هنأ رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، روبرتا ميتسولا، بمناسبة انتخابها رئيساً للبرلمان الأوروبي.



وأعرب البركاني في برقيته، عن خالص التهاني والتبريكات على الثقة الكبيرة التي ‏حظيت بها ميتسولا من البرلمان الأوروبي..متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهامها الرئاسية الجديدة..مؤكداً حرصه على ترسيخ علاقات التنسيق ‏والتطلع إلى تعزيز التعاون بين مجلس النواب اليمني و البرلمان الأوروبي وتنسيق المواقف والرؤى في المحافل البرلمانية إزاء القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.