اخبار الخليج / اخبار اليمن

الارياني يدعو لضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لإطلاق الفنانة انتصار الحمادي

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني يدعو لضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لإطلاق الفنانة انتصار الحمادي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ادان معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، واستنكر باشد العبارات ما تتعرض له الفنانة انتصار الحمادي المخفية قسرياً في معتقلات مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران، منذ عام.

 

وأشار معمر الارياني في تصرح صحفي، الى ان الفنانة وعارضة الازياء انتصار الحمادي تتعرض لصنوف التعذيب النفسي والجسدي والضرب، وقص شعرها اجباريا، بعد تلفيق اتهامات كيدية لها وإصدار أحكام غير قانونية بحبسها 5 اعوام.

 

ودعا الارياني الفنانين والمثقفين والحقوقيين ومختلف الفعاليات الثقافيةوالفنية في اليمن والوطن العربي والعالم، ومنظمات حقوق الانسان والدفاع عن قضايا المرأة، للتضامن مع مأساة انتصار الحمادي وأسرتها، والضغط على مليشيا الحوثي لاطلاقها فوراً في ظل مخاوف من إقدامها على الإنتحار، بعد فشل عدة محاولات.

 

‏وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي والمنظمات المعنية بحقوق المرأة، بادانة الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق اليمنيين، والتي لم تسلم منها النساء، وممارسة ضغط حقيقي على المليشيا لإطلاق الفنانة انتصار الحمادي، والمئات من المخفيات قسريا في معتقلاتها.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا