شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الوزراء يقف امام عدد من المستجدات على الصعيدين الداخلي والخارجي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، امام عدد من المستجدات على الصعيدين الداخلي والخارجي، خاصة مع التصعيد الخطير لأدوات ايران وهجماتها الإرهابية التي استهدفت المصالح الحيوية في دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتهديد الملاحة الدولية باختطاف سفينة "روابي"، وغيرها من الاعمال المهددة لامن واستقرار المنطقة والعالم.



وناقش المجلس باستفاضة هذه الاعمال الإرهابية، والتنسيق القائم مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وكذا المجتمع الدولي للتعامل معها ووضع حد لها وردع مرتكبيها، وذلك بالعمل على استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي ومشروع ايران الدموي في اليمن.. مؤكدا إن هذه الهجمات الإرهابية على الأعيان المدنية والمدنيين في الإمارات والسعودية تشير الى تنامي الخطر الذي باتت تمثله ذراع ايران في اليمن على أمن واستقرار دول الجوار والاقليم والعالم، وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وشدد مجلس الوزراء على ان هذا التمادي والتصعيد الخطير من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية يثبت مجددا سعيها المستمر وبايعاز من ايران الى نشر الإرهاب والفوضى في المنطقة، في تحدي سافر لكل القرارات الدولية الملزمة، بما فيها استمرار طهران في انتهاك قرارات حظر تسليح الحوثيين وتزويدهم بالطائرات المسيرة وتهريب الصواريخ والاسلحة اليهم.. منوها بالمواقف الدولية المعلنة والواضحة في الوقوف الحازم تجاه التصعيد الحوثي المدعوم إيرانيا للحفاظ على امن واستقرار المنطقة، وما يترتب على ذلك من مسؤولية في اسناد الشعب اليمني وتحالف دعم الشرعية لاستكمال استعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة والرافضة للانقلاب الحوثي.

وأحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس بنتائج زيارته الأخيرة الناجحة والمثمرة على راس وفد حكومي رفيع المستوى الى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، واللقاءات التي اجراها مع القيادات والمسؤولين الاماراتيين، وما سادها من تفاهمات على عدة ملفات، وبدء اللجان الفنية المشتركة اعمالها لتنسيق جوانب الدعم المطلوبة في اطار موقف الامارات الثابت في دعم اليمن وشعبها لتجاوز التحديات الراهنة وفي مقدمتها استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.. مشيرا الى تدشينه الاحتفال باليوم الوطني للجمهورية اليمنية، بمعرض "إكسبو دبي 2020".

وتطرق الدكتور معين عبدالملك الى التطورات على المستوى العسكري والسياسي والاقتصادي، في ضوء الانتصارات المحققة بتحرير مديريات بيحان والتقدمات المستمرة في مأرب والجوف وغيرها والتي أعطت الامل للشعب اليمني في اقتراب الخلاص من الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، واهمية استمرار وحدة الصف للانتصار في معركة اليمن والعرب المصيرية .. لافتا الى المهام الكثيرة امام الحكومة في مواصلة الإصلاحات التي شرعت فيها بقوة بالجوانب المالية والإدارية بما ينعكس على حياة ومعيشة المواطنين.

ونوه رئيس الوزراء، بالدعم والاسناد الاخوي الكبير من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة دولة الامارات، وما تبديه الدول الشقيقة والصديقة وشركاء اليمن في التنمية من اهتمام بدعم عمل وجهود الحكومة وخططها لتخفيف الازمة الإنسانية القائمة.. موجها الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بمضاعفة جهودها بما يتوازى مع الظروف الاستثنائية الراهنة والارتقاء الى مستوى تطلعات الشعب اليمني.

واستمع مجلس الوزراء من وزير الدفاع الى تقرير حول الأوضاع الميدانية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، والانتصارات الكبرى التي حققتها قوات الوية العمالقة في شبوة وتقدمها المستمر في حريب، إضافة الى ما تحققه قوات الجيش والمقاومة ورجال القبائل في جبهات مأرب الأخرى والجوف من انتصارات مستمرة، بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.. مشيرا الى المعنويات العالية للابطال وعزيمتهم القتالية العالية لدحر المليشيات الحوثية التي تتكبد خسائر بشرية ومادية فادحة من كل شبر في الوطن.

وبارك مجلس الوزراء الانتصارات الكبيرة التي تحققها قوات الوية العمالقة، واخرها تحرير مديريات بيحان بمحافظة شبوة، والتقدم المستمر في حريب بمحافظة مأرب، إضافة الى ما يحققه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في جبهات مأرب والجوف وغيرها.. منوها بالتضحيات الكبيرة للابطال الميامين في مختلف الجبهات التي تتوج بالانتصارات المتوالية على المليشيا الإيرانية والتي سيكون مصيرها الهزيمة .. مترحما على أرواح الشهداء الابطال وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

وثمن المجلس الدعم والأسناد العسكري المقدم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، لمساندة الشعب اليمني في هذه المعركة الوجودية والمصيرية ضد مشروع ايران الدموي والتخريبي الذي يستهدف امن واستقرار اليمن، ويشكل خطر على الامن القومي العربي.

وقدم عدد من الوزراء تقارير حول الجهود المبذولة في تطبيع الأوضاع بالمناطق التي تم تحريرها مؤخرا من سيطرة مليشيا الحوثي، في شبوة ومأرب، بما في ذلك إعادة الخدمات المختلفة وتعزيز القطاع الصحي، ونزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات وتامين عودة النازحين بأمان الى ديارهم.

ووافق مجلس الوزراء على طلب التدخل العاجل والطارئ لمواجهة كوارث الفيضانات والسيول لحماية السدود التحويلية الاستراتيجية في لحج وابين وحضرموت، بناءا على المذكرة المقدمة من وزير الزراعة والثروة السمكية.. ووجه وزير المالية بالعمل على توفير التمويل اللازم لمواجهة حماية المنشات والسدود التحويلية من الانهيار.

وتبلغ التكلفة التقديرية للتدخلات العاجلة والطارئة لمشاريع السدود التحويلية ومنظومة الري وما لحقها من اضرار تراكمية تهددها بالانهيار والتسبب بكارثة على الأراضي الزراعية والسكان، مليار و708 مليون ريال، وتشمل سد باتيس ومنشأة الحيادر ومنشأة مسقط بامزاحم بقناة سد فؤاد الرئيسية في ابين وسد سبأ وقنواته في لحج، إضافة الى منظومة الري التقليدي وقنواته بمديرية حجر محافظة حضرموت.

واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير النقل بشأن تجهيز مطار عدن الدولي ومستوى تقديم خدماته السيادية للملاحة الجوية.. وأقر بهذا الخصوص تشكيل لجنة وزارية من وزراء النقل والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والاشغال العامة والطرق ومحافظ عدن ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد، تتولى مراجعة التوصيات التي تضمنها التقرير في الجوانب الإدارية والمالية والفنية المطلوب العمل بها في المطار والمشاريع المقترح تنفيذها فيها، والرفع الى المجلس بتقرير حول نتائج عملها خلال أسبوعين من تاريخه.

وصادق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن 2022- 2028م، بعد مراجعتها من اللجنة الوزارية المكلفة بذلك، وتنفيذا لقرار القمة العربية باعتماد الاستراتيجية العربية لرعاية كبار السن 2019م.. وكلف اللجنة الوطنية المشكلة من المجلس بمهام متابعة تنفيذ الاستراتيجية، مع إمكانية إضافة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جهات أخرى معنية بتنفيذ الاستراتيجية ضمن اللجنة الوطنية اذا اقتضت الضرورة.

كما كلف وزير التخطيط والتعاون الدولي بالبحث عن مصادر لتمويل الاستراتيجية، وتكليف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بمتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية ورفع تقارير دورية عن مستوى التنفيذ.

واستمع مجلس الوزراء من وزير الصحة العامة والسكان، الى تقرير حول مستجدات الوضع الصحي والجهود المبذولة للتعامل مع وباء كورونا، واخر التطورات في هذا الجانب، بما فيها تعزيز أوضاع مراكز العزل وتزويدها بالمعدات الصحية اللازمة.. لافتا الى ظهور حالات شلل أطفال مجددا في الآونة الأخيرة نتيجة لعدم تنفيذ حملات التطعيم بشكل سليم، وذلك بسبب عدم تعاون مليشيا الحوثي.. مشيرا الى ان اليمن أعلنت خالية من شلل الأطفال عام 2005، لكن نظرا لعدم تنفيذ حملات اللقاح ومنعها في مناطق سيطرة الحوثيين عادت الحالات للظهور.