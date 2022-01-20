وسط غارات مكثفة بصنعاء.. التحالف يعلن تنفيذ عملية عسكرية لشل قدرات الحوثيين وتتبع قياداتهم

أعلن التحالف العربي فجر اليوم الخميس أنه ينفذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات الحوثيين، فيما استهدف مخزن أسلحة في معسكر بمحافظة الحديدة (غرب اليمن)، بالتزامن مع غارات مكثفة في العاصمة صنعاء لليوم الثاني على التوالي.



قال التحالف في بيان نشرته وكالة "واس" السعودية، إنه استهدف "تخزين أسلحة بمعسكر القوات البحرية بالحديدة"، وأضاف أن "الأسلحة تم نقلها من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري"، وقال: "أن ميناء الحديدة ثكنه عسكرية يهدد الامن الاقليمي والدولي".



وقال التحالف: "ننفذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات الحوثيين بعدد من المحافظات"، وتابع: "نتتبع القيادات الارهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين وليسوا بمنأى عن التعامل".



وأضاف أن "العملية استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات".



وقال سكان وشهود عيان "أن التحالف يشن لليوم الثاني على التوالي غارات مكثفة على مواقع الحوثيين في العاصمة صنعاء، حيث شن عشرات الغارات الجوية وسط تحليق للطيران في سماء العاصمة".



وأفادوا لـ "يمن شباب نت"، أن دوي انفجارات عنيفة هزت جميع الاحياء في العاصمة صنعاء خلال الساعات الماضية ليل الأربعاء – الخميس حيث نفذت المقاتلات غارات متفرقة في مواقع ومقار ومعسكرات عدة.



وتأتي الغارات المكثفة للتحالف عقب استهداف الحوثيين لمطار أبو ظبي الاثنين الماضي، وسط تحركات دولية لإعادة تصنيف الحوثيين في قائمة الإرهاب الدولية.